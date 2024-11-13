На УСН нельзя совмещать ставку НДС 5% и 0% для гостиниц

Если в 2025 году компания на УСН выбрала ставку НДС 5%, то платить налог по этой ставке надо за все облагаемые операции.

При выборе ставки НДС 5% применять ставку 0% можно только по таким операциям как экспорт товаров, международные перевозки и т. д.

НДС 0% по услугам гостиниц при выборе ставки 5% применять нельзя.

Об этом предупреждает Минфин в письме от 29.08.2024 № 03-07-11/81681.