На УСН нельзя совмещать ставку НДС 5% и 0% для гостиниц

При выборе ставки НДС 5% применять ставку 0% можно только по таким операциям как экспорт товаров, международные перевозки и т. д.
НДС 0% по услугам гостиниц при выборе ставки 5% применять нельзя.
Об этом предупреждает Минфин в письме от 29.08.2024 № 03-07-11/81681.
Подготовьтесь к работе с НДС на УСН, узнайте, кому положены льготы по налогу, как выбрать ставку и определить налоговую базу по НДС, на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 5 900 рублей вместо
28 600 рублей. Старт обучения 15 ноября.
Начать дискуссию