Блогера Елену Блиновскую официально признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал Елену Блиновскую банкротом и начал процедуру продажи ее имущества.

«Признать Блиновскую несостоятельным банкротом, ввести в отношении нее процедуру реализации имущества», — решил судья Валерий Марасанов.

Блогера судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму больше 900 млн рублей. Также Блиновской предъявлено обвинение в незаконном обороте средств платежей и в легализации доходов, полученных преступным путем.

Сейчас долг Елены Блиновской перед ФНС составляет 1,16 млрд рублей.