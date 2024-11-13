Уклонение от уплаты налогов

Блогера Елену Блиновскую официально признали банкротом

Налоговый долг Елены Блиновской перед бюджетом вырос до 1,16 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы признал Елену Блиновскую банкротом и начал процедуру продажи ее имущества.

«Признать Блиновскую несостоятельным банкротом, ввести в отношении нее процедуру реализации имущества», — решил судья Валерий Марасанов.

Блогера судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму больше 900 млн рублей. Также Блиновской предъявлено обвинение в незаконном обороте средств платежей и в легализации доходов, полученных преступным путем.

Сейчас долг Елены Блиновской перед ФНС составляет 1,16 млрд рублей.

Комментарии

4
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    об одном только сожалею. Ну почему она не зарегистрирована в ... нашей глубинке???

    Как представлю сколько бы налогов наш местный бюджет поступило бы!!! Наверное наш местный Глава сразу бы дар речи потерял, ибо величина бюджета в один день увеличилась бы сразу бы в несколько раз!!

    • Ирина

      А чой-то в вашей? В нашей глубинке тоже такая нужна!

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        я первый предложил!!!!

        Эта - наша! (должна быть :) )

        А Вы себе другую ищите ))))))))))))))))))))))))))))))))