Блогера Елену Блиновскую официально признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал Елену Блиновскую банкротом и начал процедуру продажи ее имущества.
«Признать Блиновскую несостоятельным банкротом, ввести в отношении нее процедуру реализации имущества», — решил судья Валерий Марасанов.
Блогера судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму больше 900 млн рублей. Также Блиновской предъявлено обвинение в незаконном обороте средств платежей и в легализации доходов, полученных преступным путем.
Сейчас долг Елены Блиновской перед ФНС составляет 1,16 млрд рублей.
Комментарии4
об одном только сожалею. Ну почему она не зарегистрирована в ... нашей глубинке???
Как представлю сколько бы налогов наш местный бюджет поступило бы!!! Наверное наш местный Глава сразу бы дар речи потерял, ибо величина бюджета в один день увеличилась бы сразу бы в несколько раз!!
А чой-то в вашей? В нашей глубинке тоже такая нужна!
я первый предложил!!!!
Эта - наша! (должна быть :) )
А Вы себе другую ищите ))))))))))))))))))))))))))))))))
Был предпринимателем, стал банкротом. Это же неправильно с точки зрения экономики страны?