Для получения статуса квалифицированного инвестора будут новые требования

Теперь статус квалифицированного инвестора не будет привязан к определенному финансовому инструменту. Его можно получить при сочетании разных критериев.

Госдума приняла закон о новых критериях для признания инвестора квалифицированным. Теперь для получения этого статуса достаточно сдать специальный экзамен и без соблюдения других критериев получить сертификат. Их перечень определит Центробанк.

Закон изменит систему квалификации, в первую очередь будут учитывать знания и опыт инвестора. В ЦБ считают, что со временем такие формальные критерии как имущественный ценз отойдут на второй план.

Также появилась возможность стать квалифицированным инвестором при сочетании различных критериев. Например, критерий образования или ученой степени может быть скомбинирован с опытом работы и совершения сделок.

Изменения вступят в силу через 6 месяцев со дня официального опубликования закона.