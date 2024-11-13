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⚡️ Итоги дня: молоко дорожает из-за высокой ключевой ставки, Wildberries будет тушить пожары, а стоимость бизнес-ланчей выросла на 11%

Подготовили обзор главных событий дня — 13 ноября 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Бизнес-ланчи подорожали за год на 11%, до 510 рублей. Сильнее всего подорожал кофе. Чашка напитка в составе ланча обходилась покупателям в 192 рубля.

  • Отель Four Seasons возле Кремля национализировали. Прежнего владельца Алексея Хотина приговорили к девяти годам колонии за растрату 23,6 млрд рублей банка «Югра».

  • В «Союзмолоке» назвали причину подорожания молока — это рост ключевой ставки. Из-за этого себестоимость производства молочной продукции растет быстрее цен реализации.

  • Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить информацию о повышении производителями цен на молоко. Этим займутся ФАС, Минсельхоз и Минпромторг. «Вимм-Билль-Данн» предупредил торговые сети о повышении отпускных цен на молоко на 3,4%, а «Экомилк» — на 10%.

  • Сотрудники ГАИ почти не останавливают для проверки новые машины Geely, Suzuki, Haval, Chery, а также УАЗ Патриот, Пикап, и Хантер в хорошем техническом состоянии.

  • Microsoft устранила уязвимость высокого уровня в ОС Windows 10 и 11, которую нашел российскй специалист из компании Positive Technologies Сергей Тарасов. В 2021 году компания подпала под санкции США (в юрисдикции которых работает и Microsoft).

  • Wildberries хочет получить лицензию МЧС для тушения пожаров с помощью собственных боевых расчетов.

  • «Яндекс» внедрил искусственный интеллект для подготовки незрячих школьников к ЕГЭ по информатике.

  • У сети ресторанов быстрого питания «Бургер кинг» появилась собственная компания по разработке ПО — «Бургер тех». Организация нужна для IT-команды.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

5
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Бизнес-ланчи подорожали за год на 11%

    вот интересно... а есть такой товар, который подорожал действительно на заявленные 4% ?

    • VadimBA

      вот интересно... а есть такой товар, который подорожал действительно на заявленные 4% ?

      Возможно, яхты...

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    В «Союзмолоке» назвали причину подорожания молока — это рост ключевой ставки.

    Так заявляли, что как раз из-за высокой ключевой ставки все товары будут дешеветь!

    Кто же из них врёт? Как бы определить?.... Есть предположения?

    Наверное.... коровы? или всё же ... бык?

    • VadimBA

      Так заявляли, что как раз из-за высокой ключевой ставки все товары будут дешеветь!

      Кто подобное заявлял?

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    «Яндекс» внедрил искусственный интеллект для подготовки незрячих школьников к ЕГЭ по информатике.

    Хотел бы я поприсутствовать на их экзамене! Вот реально интересно что они умеют. В особенности вспоминая своих одноклассников и сокурсников.