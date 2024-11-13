⚡️ Итоги дня: молоко дорожает из-за высокой ключевой ставки, Wildberries будет тушить пожары, а стоимость бизнес-ланчей выросла на 11%

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии5
вот интересно... а есть такой товар, который подорожал действительно на заявленные 4% ?
Возможно, яхты...
Так заявляли, что как раз из-за высокой ключевой ставки все товары будут дешеветь!
Кто же из них врёт? Как бы определить?.... Есть предположения?
Наверное.... коровы? или всё же ... бык?
Кто подобное заявлял?
Хотел бы я поприсутствовать на их экзамене! Вот реально интересно что они умеют. В особенности вспоминая своих одноклассников и сокурсников.