⚡️ Итоги дня: молоко дорожает из-за высокой ключевой ставки, Wildberries будет тушить пожары, а стоимость бизнес-ланчей выросла на 11%

Бизнес-ланчи подорожали за год на 11%, до 510 рублей. Сильнее всего подорожал кофе. Чашка напитка в составе ланча обходилась покупателям в 192 рубля.

Отель Four Seasons возле Кремля национализировали. Прежнего владельца Алексея Хотина приговорили к девяти годам колонии за растрату 23,6 млрд рублей банка «Югра».

В «Союзмолоке» назвали причину подорожания молока — это рост ключевой ставки. Из-за этого себестоимость производства молочной продукции растет быстрее цен реализации.

Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить информацию о повышении производителями цен на молоко. Этим займутся ФАС, Минсельхоз и Минпромторг. «Вимм-Билль-Данн» предупредил торговые сети о повышении отпускных цен на молоко на 3,4%, а «Экомилк» — на 10%.

Сотрудники ГАИ почти не останавливают для проверки новые машины Geely, Suzuki, Haval, Chery, а также УАЗ Патриот, Пикап, и Хантер в хорошем техническом состоянии.

Microsoft устранила уязвимость высокого уровня в ОС Windows 10 и 11, которую нашел российскй специалист из компании Positive Technologies Сергей Тарасов. В 2021 году компания подпала под санкции США (в юрисдикции которых работает и Microsoft).

Wildberries хочет получить лицензию МЧС для тушения пожаров с помощью собственных боевых расчетов.

«Яндекс» внедрил искусственный интеллект для подготовки незрячих школьников к ЕГЭ по информатике.