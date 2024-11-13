В новых регионах перенесут срок обязательной маркировки товаров

Из-за нестабильной интернет-связи в новых регионах, Минпромторг установит обязательную маркировку товаров с 1 апреля 2026 года.

Минпромторг предложил перенести на год переход новых регионов на обязательную маркировку лекарств и других товаров. Изначально маркировку планировали внедрить с 1 апреля 2025 года, но срок перенесут на 1 апреля 2026 года.

Такое решение власти приняли из-за отсутствия стабильного интернет-соединения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов.

До 1 апреля 2026 года компании, которые участвуют в обороте товаров с обязательной маркировкой, должны зарегистрироваться в информационных ресурсах ГИС МТ и ФГИС МДЛП. Также им предстоит снять с продажи товары и лекарства без маркировки.

Российские компании могут ввести в оборот импортные товары (не из стран ЕАЭС) без маркировки, если их будут поставлять в новые регионы.