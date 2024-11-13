👈 С личного счета физлица могут взыскивать долги ИП по бизнесу

Гражданский кодекс не разграничивает имущество гражданина как физлица либо как ИП.

Имущественная ответственность гражданина не прекращается после регистрации его в качестве ИП и присвоении ему ОГРНИП.

Об этом напоминает Минфин в письме от 17.10.2024 № 03-02-08/100947.

Гражданин (даже если он ИП) отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

То есть полная имущественная ответственность физлица действует независимо от наличия статуса ИП и не разграничивает имущество гражданина как физлица либо как ИП.

Таким образом, не имеет значения то, для каких целей физлицом, имеющим статус ИП, открыт счет в банке.

Денежные средства, находящиеся на любом из его счетов, могут быть предметом исполнительного производства как по требованиям, связанным с бизнесом, так и по иным требованиям.

Также Минфин напомним, что за несдачу декларации ИП через 20 дней заблокирую счет и при открытии нового счета банк тоже сразу же приостановит по нему операции. Но касается ли такая блокировка личных счетов ИП, Минфин не уточняет.