Если имущественный вычет на покупку квартиры был использован ранее, можно получить вычет на ипотечные проценты

Имущественный вычет на покупку квартиры и на проценты по ипотеке – это разные вычеты. Каждый из них применяется сам по себе.

Если вычет на покупку квартиры был получен до 01.01.2014 года, то получить его повторно на новую квартиру уже нельзя.

Но зато можно получить вычет на проценты по ипотеке.

Таким образом, вычет на покупку можно получить по одной квартире, а вычет на проценты – по другой квартире.

Если налогоплательщиком расходы на погашение процентов по целевому займу не заявлялись в составе имущественного налогового вычета по жилью, приобретенному до 2014 года, то можно получить вычета на проценты по жилью, приобретенному после 1 января 2014 года.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 26.03.2024 № 03-04-05/26740.