Роскачество проверит 90 центров сертификации

Если Роскачество выявит фирмы, которые выдают «липовые» сертификаты качества и безопасности, то их закроют. Предпринимателям придется получать разрешительные документы заново и в других центрах.

Масштабные проверки центров сертификации начнутся после скандала с фирмой «Сертификейшн групп», которая подтвердила качество несуществующих кроссовок.

Роскачество проведет слепые контрольные закупки: сотрудники организации под видом обычного производителя начнут приходить в центры сертификации для получения нужных разрешительных документов. Проверять будут только товары легкой промышленности. В частности, кроссовки, игрушки и детскую обувь.

Если какая-либо компания по сертификации выдаст «липовый» сертификат, то информацию направят следователям и передадут в Росаккредитацию. Все выданные документы автоматически аннулируют, а предпринимателям придется заново подтверждать качество своей продукции, но уже в других центрах. Об этом пишут «Известия».

«Цель проверок, которые мы начали по поручению Госкомиссии и по запросу Росаккредитации, состоит в том, чтобы выявить те органы и лаборатории, которые готовы "рисовать" протоколы и сертификаты без проверки производства, без получения образца готовой продукции и без реальной программы испытаний», — сказали в Роскачестве.

Летом 2024 года журналисты провели расследование и отправили в «Сертификейшн групп» кроссовки, которые создали в виртуальной реальности. Компания подтвердила их безопасность и качество.