Как считать налог на имущество по среднегодовой стоимости: пример

Недвижимое имущество, которое учитывается на балансе организации в качестве объектов ОС по нормам бухучета, облагается налогом на имущество организаций.

Если оно не относится к имуществу, облагаемому по кадастровой стоимости, то налог считают от среднегодовой стоимости.

Разъяснение дает Минфин в письме от 13.09.2024 № 07-01-09/87437.

При определении налоговой базы как среднегодовой стоимости имущество учитывается по его остаточной стоимости (по данным бухучета).

При этом среднегодовая стоимость за налоговый период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества (без учета имущества, которое облагается по кадастровой стоимости) на 1-е число каждого месяца налогового периода и последнее число налогового периода, на количество месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу.

Пример Остаточная стоимость ОС: на 01.01.24 – 360 000

на 01.02.24 – 350 000

на 01.03.24 – 340 000

на 01.04.24 – 330 000

на 01.05.24 – 320 000

на 01.06.24 – 550 000

на 01.07.24 – 530 000

на 01.08.24 – 510 000

на 01.09.24 – 490 000

на 01.10.24 – 470 000

на 01.11.24 – 450 000

на 01.12.24 – 430 000

на 31.12.24 – 410 000 Итого 5 540 000 Налоговая база (среднегодовая стоимость) = 5 540 000 / 13 = 426 154 Налог = 426 154 х 2,2% = 9 375 руб.

Напомним, по налогу на имущество, которое облагается по среднегодовой стоимости, надо сдавать декларацию.

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