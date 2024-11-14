Власти хотят удерживать с доходов от рекламы 2-5%

Чтобы собрать деньги на проект «Экономика данных», власти могут ввести новый сбор с рекламного рынка. Предприниматели не понимают, на что конкретно будут потрачены собранные средства.

Ведомства рассматривают новый законопроект, по которому отчисления распространителей и операторов рекламы могут составить 2-5% от их ежеквартальных доходов. Средства, полученные от нового сбора, планируют направить на финансирование национального проекта «Экономика данных».

Идею ввести сбор с рекламных доходов разослали по федеральным органам исполнительной власти, чтобы собрать замечания. Пока что в аппарат правительства этот документ не поступал. Об этом пишет Forbes.

«Такие дополнительные сборы, скорее всего, приведут к увеличению стоимости рекламы, что в конечном итоге скажется на рекламодателях. Это может привести к росту цен на услуги и продукты <…> В результате это может стать еще одним фактором, влияющим на инфляцию», — объяснил управляющий директор по операционной деятельности и развитию интернет-бизнесов Okkam Андрей Молев.

На национальный проект «Экономика» данных потребуется до 2,3 трлн рублей. Больше половины средств нужно найти во внебюджетных источниках финансирования. В частности, от доходов рекламной индустрии.

«Речь идет о немалых суммах. Но если маркировка хотя бы действительно способствует прозрачности digital-рынка, то в случае введения сбора за распространение интернет-рекламы пока нет понимания, на что в рамках нацпроекта «Экономика данных» будут потрачены собранные деньги», — сказала генеральный директор NMi Digital (NMi Group) Анна Планина.

В 2023 году рынок интерактивной рекламы увеличился на 55%, до 807 млрд рублей. Инвестиции в инновационные форматы выросли на 93%, до 379,6 млрд рублей.