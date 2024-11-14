Минфин: в 2024 году можно получить налоговые вычеты по старым инвестиционным счетам

Инвесторы, которые в 2024 году открыли ИИС, смогут использовать финансовый результат на ИИС-2 для получения налогового вычета. Нужно только подать заявление в налоговую до 30 апреля 2025 года.

Если инвестор в 2024 году открыл ИИС, то он может заявить налоговые вычеты, которые предусмотрены для старых инвестиционных счетов.

Для получения вычетов по старым ИИС, нужно до 30 апреля 2025 года в произвольной форме сообщить ФНС о том, что инвестор открыл ИИС-3, но у него осталось право на вычет. Об этом пишет РБК со ссылкой на Минфин.

«Налоговая заявление в свободной форме примет, посчитает вычеты как по старым ИИС. Главное, подать это заявление в налоговый орган до 30 апреля 2025 года. Но если вы хотите использовать вычет на финансовый результат (ИИС-2), то брокер тоже должен об этом узнать», — сказал заместитель директора департамента налоговой политики Минфина Руслан Лыков.

Важно, что старый ИИС, открытый в 2024 году, нельзя конвертировать в новый ИИС-3. Такое допустимо только для счетов, которые были созданы в период с 2015 года до 1 января 2024 года.

Обойти закон и получить два налоговых вычета не удастся. Например, один по программе долгосрочных сбережений (ПДС), а второй по ИИС старого типа, открытый в 2024 году. Инвестор сможет заявить только один совокупный налоговый вычет и по ИИС, и по ПДС.