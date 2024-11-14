Трудовое право

🍵🏃 Во время обеда сотрудник может выйти с завода

Некоторые работодатели запрещают работникам покидать территорию предприятия во время обеденного перерыва. Это неправильно.

Разъяснение дает Роструд в своем telegram-канале.

Работники вправе использовать время обеденного перерыва по своему усмотрению, поскольку в этот период работник свободен от исполнения трудовых обязанностей.

Исключение составляют случаи, когда обед проходит на рабочем месте, что обусловлено спецификой работы организации.

Действия работодателя по воспрепятствованию выхода с территории предприятия неправомерны, сообщает Роструд.

Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    что же теперь, на время обеда кандалы расстёгивать? каждому? это ж сколько времени только на расстегнуть-застегнуть уйдёт! Нехай до вечера сидит!