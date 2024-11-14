🍵🏃 Во время обеда сотрудник может выйти с завода

Разъяснение дает Роструд в своем telegram-канале.
Работники вправе использовать время обеденного перерыва по своему усмотрению, поскольку в этот период работник свободен от исполнения трудовых обязанностей.
Исключение составляют случаи, когда обед проходит на рабочем месте, что обусловлено спецификой работы организации.
Действия работодателя по воспрепятствованию выхода с территории предприятия неправомерны, сообщает Роструд.
Комментарии1
что же теперь, на время обеда кандалы расстёгивать? каждому? это ж сколько времени только на расстегнуть-застегнуть уйдёт! Нехай до вечера сидит!