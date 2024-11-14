Иноагенты после отмены их статуса смогут забрать деньги со спецсчетов

Власти создадут для иностранных агентов специальный рублевый счет, куда будут зачислять авторские гонорары от российских заказчиков и работодателей.

В Госдуму внесут законопроект, по которому любые доходы от творческой деятельности иноагентов будут зачислять на специальные счета в рублях. На имя иностранного агента может быть открыт только один спецсчет.

По решению суда о взыскании денежные средства с таких счетов могут быть списаны в пользу государства. Этот порядок определит правительство.

Использовать денежные средства на специальных счетах владельцы смогут только после отмены статуса иноагента. У них будет 15 дней, чтобы снять деньги или перевести их на другой банковский счет.

«Если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сейчас иностранными агентами признаны 491 человек. Большинство из них проживают за границей, но получают авторские гонорары в России.

Ко второму чтению депутаты подготовят дополнительные норм, которые уточнят механизм зачисления денежных средств на специальные счета. Туда также будет поступать доход иноагентов от продажи или сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества в РФ.