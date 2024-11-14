Мосбиржа разрешила компаниям самим выбирать торговые тикеры

Компания Т-Технологии стала первым эмитентом, который установил на бирже тикер всего из одной буквы «Т».

Московская биржа предоставила эмитентам новый сервис, который позволит решить, какие обозначения использовать в эксклюзивном торговом коде своих ценных бумаг.

Вместо стандартного пятибуквенного обозначения компании смогут выбрать уникальные комбинации от одного до трех символов из латинских букв и цифр. Такой подход повысит узнаваемость бренда, а инвесторы смогут быстрее находить ценные бумаги конкретных компаний.

«Сегодня каждый клиент в любой сфере предъявляет запрос на индивидуальный подход. Эмитенты – это наши клиенты, и мы обязательно должны персонализировать предоставляемые им услуги», — сказано на сайте торговой площадки.

Компания Т-Технологии первая выбрала новый тикер. Он состоит из одного символа — буквы «Т». Впервые в России акции будут обозначаться всего одной буквой.

Торговые тикеры появились на бирже 60 лет назад, их применяют для сокращенного наименования активов.