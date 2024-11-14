Депутаты внесли 888 поправок в проект федерального бюджета на 2025-2027 годы

На выполнение всех социальных обязательств государство потратит больше 8 трлн рублей.

Госдума во втором чтении приняла проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов.

Всего к документу поступило 1 065 поправок, из них приняли 888. Изменения позволят лучше распределить средства, чтобы исполнить все социальные обязательства государства. В план входит: индексация пенсий, социальных пособий, поддержка семей с детьми, ветеранов и военнослужащих. На эти цели направят 8 129,3 млрд рублей.

В 2025 году на материнский капитал выделят 537,5 млрд рублей. На первого ребенка родители смогут получить 676 398 рублей, а на второго — дополнительные 217 436. Если при рождении второго ребенка мама не получала выплаты за первого, то сумма составит 893 835 рублей. Поддержкой смогут воспользоваться 1 736 тыс. семей.

На развитие региональных автомобильных дорог направят 342,6 млрд рублей, на развитие сельских территорий — 115,9 млрд, на дотации субъектам РФ — 1,1 трлн.

Также будут увеличены расходы на создание инфраструктуры для отдыха детей (3 млрд рублей), на субсидии производителям сельхозтехники (10 млрд) и на программу льготного лизинга техники (1,9 млрд).