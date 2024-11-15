Для малого бизнеса запустят пять новых программ кредитования

Министр экономики Максим Решетников хочет создать пять новых льготных программ для малого и среднего бизнеса.

Особое внимание власти уделят инвестиционными проектам в научно-технической деятельности, поддержат производственный бизнес, сферу IT, станкостроения, робототехники и туризма. На это выделят 2,5 трлн рублей. Также запустят льготные кредиты для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) и предпринимателей из моногородов. Об этом пишут «Известия».

Самую популярную программу «1764» собираются закрыть, поэтому понадобились новые меры поддержки МСП. Они должны стать более адресными и целевыми. Кроме того, на фоне высокой ключевой ставки Корпорация МСП начала сворачивать льготные кредиты, условия сохранятся только по уже выданным ссудам.

«В связи с ростом ключевой Минфину становится невыгодно в массовом порядке субсидировать кредиты. Но хотя льготного финансирования сейчас станет меньше, поддержка малого бизнеса не сократится. В частности, приоритетные отрасли получат больше помощи», — сказал президент «Опоры России» Александр Калинин.

Не исключено, что условия по новым программам станут более выгодными для бизнеса. Лимит кредитования может вырасти с нынешних 500 млн рублей на одного заемщика до более 1 млрд рублей. Ставка кредитования составит примерно 50% от ключевой плюс 2%. Сейчас она бы была 12,5%.

Зампред комитета по ESG московского отделения «Деловой России» Алексей Хижняк считает, что пока ключевая ставка не снизится, финансирование получат не все представители малого и среднего бизнеса. Банки будут вести строгий отбор.