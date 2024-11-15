Пьяного сотрудника можно уволить, даже если нет заключения медиков

Появление сотрудника на работе в состоянии алкогольного опьянения – это повод для его увольнения по инициативе работодателя.

Это возможно, даже если медицинское освидетельствование не проводилось.

Об этом сообщает Роструд в письме от 15.10.2024 № ПГ/19955-6-1.

Отсутствие акта медицинского освидетельствования работника на состояние алкогольного опьянения юридического значения не имеет.

При разрешении споров, связанных увольнением по п.6 ч. 1 ст. 81 ТК, состояние алкогольного опьянения может быть подтверждено как медицинским заключением, так и другими видами доказательств, которые должны быть соответственно оценены судом.

Такое разъяснение содержится в постановлении Пленума ВС от 17.03.2004 № 2.