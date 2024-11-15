Для выхода на пенсию в 2025 году нужно набрать 30 индивидуальных коэффициентов

С 2025 года стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится на 7%. Для выхода на пенсию понадобится 30 ИПК.

Сенатор Ольга Епифанова заявила, что в 2025 году минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию составит 30 единиц. В 2024 году достаточно набрать 28,1 ИПК.

За один год человек может набрать максимум 10 единиц. ИПК начисляют на лицевой счет за каждый год работы в компании, которая платит взносы в Социальный фонд.

«Чем больше взносов платит работодатель, тем выше сумма ИПК и будущая пенсия. Безусловно, все сказанное относится к официальному трудоустройству и белой зарплате», — сказала Ольга Епифанова.

Летом 2024 года средняя зарплата в стране составила 85 017 рублей до вычета налога. Такой уровень дохода позволяет за год получить 4,584 ИПК.

С 1 января 2025 года стоимость одного пенсионного коэффициента вырастет на 7%, до 142,76 рублей.