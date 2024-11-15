Для контроля за иностранцами могут создать систему «Мигрант ID»

Еще до въезда в страну иностранцы должны подать заявление на получение единого удостоверения личности «Мигрант ID». Затем им будет нужно сдать биометрию и экзамен по русскому языку.

Депутаты фракции «Новые люди» планируют внести в Госдуму законопроект, по которому в России будет создана система контроля за иностранцами «Мигрант ID».

Трудовые мигранты будут обязаны оформить единое удостоверение личности с электронным носителем. В документе укажут информацию о въезде в страну и срок легального пребывания. Об этом пишут «Известия».

«Мигрант ID» придется оформить по заявлению, еще до въезда на территорию РФ. Приехать на заработки иностранец сможет только после одобрения его заявки.

«Иностранный гражданин имеет доступ к личному кабинету в «Мигрант ID» для обновления сведений. Создание личного кабинета и его функционирование осуществляется в порядке, определенном правительством РФ», — сказано в законопроекте.

Как только разрешение будет получено, мигранты должны сдать биометрию и пройти экзамен по русскому языку.