Как получить вычет по договору страхования жизни за близкого родственника: пример от ФНС

Можно получить социальный вычет по НДФЛ по договору страхования жизни, оформленного на себя, супругу (супруга), родителей или детей.

При этом выгодоприобретателями по договорам добровольного страхования жизни должны выступать только сами налогоплательщики, либо застрахованные ими члены семьи или близкие родственники.

Но оплату страховых взносов должен осуществлять непосредственно сам налогоплательщик, поясняет ФНС.

Пример Гражданин А желает застраховать свою маму. Важно: Договор со страховой организацией должен быть заключен самим гражданином А, и именно им должны быть уплачены страховые взносы. Если же договор своего страхования заключит мама гражданина А, а страховые взносы уплатит гражданин А, воспользоваться правом на вычет при таких обстоятельствах не сможет ни гражданин А, ни его мама.

Также главным условием для получения вычета является срок заключения договора. Он должен быть не менее 5 лет.

Для получения вычета по уплаченным страховым взносам по договору добровольного страхования жизни надо сдать 3-НДФЛ и документы, в том числе, подтверждающие факт родства (свидетельство о заключении брака, о рождении).