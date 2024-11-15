Надо пересдать РСВ, если вместо пониженных взносов применяли общий тариф

Компании малого бизнеса, внесенные в реестр МСП, платят страховые взносы по пониженному тарифу (15% с выплат свыше МРОТ). И это не право, а обязанность.

Поэтому если бухгалтер по какой-то причине весь год начислял взносы по общему тарифу вместо пониженного, сейчас не только можно, но и нужно сдать уточненные РСВ и все пересчитать.

Такое разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Пересчитывать взносы надо с 01.01.24 (если компания была в реестре МСП с этого периода). Сдаете корректировочные РСВ надо за весь 2024 год.

После камеральной проверки переплата по взносам вернется на ЕНС.

При этом если взносы были учтены в расходах по налогу на прибыль, то налог надо пересчитать, так как сумма взносов уменьшилась.

Придется сдать корректировочные декларации по прибыли, доплатить налог и пени.

О том, что пониженные взносы – обязанность, а не право, ФНС поясняла письме от 17.07.2023 № ЗГ-3-11/9234.

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