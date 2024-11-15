Работа YouTube по-прежнему замедлена

В работе YouTube нет никаких изменений, доступ к видеохостингу по-прежнему замедляют.

Проект GlobalCheck заявил, что СМИ неверно истолковали результаты его аналитики. В медиа начала распространяться информация, что видеохостинг YouTube снова доступен без замедления у многих российских операторов связи.

«GlobalCheck не фиксирует никаких изменений в доступности YouTube в России», — сказано в телеграм-канале проекта.

Основной домен YouTube и раньше был доступен для интернет-подключений, но блокировка и замедление проходит по определенным поддоменам. К тому же, при проверке доступности ресурса аналитики не измеряют его замедление.

Недавно мы писали, что во время встречи с режиссером Кареном Шахназаровым Владимир Путин обещал разобраться в ситуации с замедлением YouTube.