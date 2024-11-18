Минфин хочет выдавать молодым чиновникам ипотеку под 12%

Чтобы обеспечить госслужащим равные условия, государство будет компенсировать им процентные ставки по льготной ипотеке.

Молодым чиновникам улучшат условия льготной ипотеки: процентные ставки не будут зависеть от изменения ключевой ставки ЦБ.

Минфин опубликовал проект постановления, в котором предложил установить фиксированную ставку по ипотеке для молодых госслужащих на уровне 12%. Государство компенсирует четверть от ключевой ставки. Сейчас бюджет платит 5,25%, а по новым правилам начнет возмещать 9%.

Такие условия будут распространяться на все договоры, которые были заключены с 15 июля 2024 года, то есть с момента запуска льготной программы.

«Предложенный порядок направлен на обеспечение выплаты процентов банкам гражданскими служащими за счет личных средств в едином размере независимо от колебаний ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, за исключением случаев установления размера ключевой ставки Банка России ниже 12%», — сказано в пояснительной записке.

Льготная ипотека для молодых чиновников будет действовать до 1 февраля 2027 года. Ее могут взять сотрудники до 35 лет со стажем работы в Минфине, Минтруде, Минстрое, ФНС и Федеральном казначействе не меньше года. Всего доступно девять квот на каждое ведомство.