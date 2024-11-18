🎁 Подарки ко Дню бухгалтера! Онлайн-курсы по 3 500 рублей

Специально к профессиональному празднику всех бухгалтеров мы запускаем новую акцию на онлайн-курсы «Клерка». Успейте купить курсы по учету на маркетплейсах, упрощенке, финмоделированию и другим популярным направлениям с выгодой до -82%. Предложение действует до 19 ноября включительно!

Настоящий профессионал не прекращает своего развития — постоянно повышает квалификацию, копит опыт и знания. Мы хотим поддержать вас на этом пути, помочь освоить новые востребованные навыки, чтобы вы перешли на новую карьерную ступень, получили повышение и увеличили свой доход.

Вы сможете получить знания, необходимые для карьерного роста, перехода на другой участок или на аутсорс — какой бы ни была ваша цель — все необходимое вы найдете на курсах «Клерка». Сейчас у вас есть шанс приобрести онлайн-курсы по акции и сделать первый шаг к осуществлению своих профессиональных планов. А мы вас с удовольствием в этом поддержим и увеличим скидки на курсы до -82%.

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Каталог курсов

Акция действует до 19 ноября.

Во время учебы вы разберетесь в юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу курса мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

Цена со скидкой 79%: 3 500 рублей вместо 16 350 рублей.

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Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе онлайн-курса есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Цена со скидкой 78%: 3 500 рублей вместо 15 950 рублей.

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Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов. Новые знания помогут вам выйти на новый профессиональный уровень и претендовать на должность финансового директора.

После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Цена со скидкой 82%: 3 500 рублей вместо 18 990 рублей.

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