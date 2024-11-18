Эксперт рассказал, что ждет рынок после внедрения цифрового рубля

Внедрение цифрового рубля станет новым этапом в развитии российской безналичной экономики. Этот шаг обещает не только изменить структуру финансовых транзакций, но и существенно повлиять на платежные системы, придавая им новые формы и функциональные возможности.

Директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев рассказал «Клерку», что ключевая цель цифрового рубля — улучшить доступность финансовых услуг, сделать платежи быстрее и дешевле, а финансовые операции — прозрачнее.

В отличие от криптовалют цифровой рубль будет подконтролен Центробанку, что исключает риски волатильности и необеспеченности активов. Введение цифрового рубля поможет снизить издержки на транзакции и упростит проведение платежей в реальном времени, что создаст новые возможности для бизнеса и потребителей.

«Для бизнеса внедрение цифрового рубля откроет новые перспективы и поможет сохранить конкурентоспособность, предоставляя клиентам безопасные, быстрые и удобные инструменты», — считает Артем Журавлев.

Цифровой рубль может стать катализатором для микроплатежей и сервисов, работающих с автоматизированными транзакциями: будь то интернет-подписки, оплата проезда или оплаты в игровых сервисах. Однако появлением нового вида валюты платежная инфраструктура столкнется с необходимостью трансформации. С одной стороны, будет важна адаптация к новой валюте. С другой, появятся другие требования безопасности и необходимость модернизации внутренних систем для поддержки цифровых операций в режиме реального времени.

К 2030 году российская экономика будет представлять собой высокотехнологичную экосистему с доминирующей ролью безналичных платежей. В этом будущем цифровой рубль станет неотъемлемой частью повседневной жизни, а бизнес получит возможность работать в условиях еще более высокой скорости транзакций и сниженных операционных затрат.