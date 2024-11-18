Когда сдавать единую упрощенную декларацию в 2025 году

С 2025 года отменена ежеквартальная подача единой упрощенной декларации, сдавать ее надо будет один раз за первый период, в котором не было движения денежных средств или объектов налогообложения.

Сроки ее сдачи в 2025 году:

в отношении налога на прибыль – не позднее 20 числа 4-го месяца, следующего за годом , в котором последний раз было движение по счетам или кассе, имелся объект налогообложения;

по остальным налогам – не позднее 20 числа 1-го месяца 2-го налогового периода, следующего за периодом, в котором в последний раз было движение денежных средств по кассе или счетам, имелся объект налогообложения.

Для новых ИП и организаций иные сроки:

не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом, в котором прошла их госрегистрация.

За несвоевременное представление ЕУД предусмотрен штраф для ИП и организаций – 1 000 руб., должностные лица организаций могут быть привлечены и к административной ответственности.

Помимо штрафа может быть заблокирован счет, предупреждают налоговики.

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