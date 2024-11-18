Онлайн-школы запретят называть академиями или университетами

Инфобизнесмены не смогут указывать в названиях своих курсов, марафонов и школ слова, которые ассоциируются с качественным образованием.

Рособрнадзор поддержал законопроект депутата Яны Лантратовой о запрете указывать в названии онлайн-курсов и школ слова «академия», «институт» или «университет».

Производные от этих слов воспринимаются как гарантия качественного образования. Однако нередко их применяют инфобизнесмены, чтобы привлечь внимание к своим курсам и марафонам.

«Россиян цинично обманывают – вместо знаний академического, университетского уровня, они получают, в лучшем случае, видеозаписи лекций сомнительного качества», — сказала Яна Лантратова.

Также она добавила, что нельзя обесценивать институт образования, обучая на онлайн-курсах сомнительным специальностям. Например, тарологов или нумерологов.

Депутат предложила обязать компании, ИП и самозанятых получать лицензию на оказание образовательных услуг. Это позволит разграничить понятие «образование» и «информационные услуги».