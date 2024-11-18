В сервис «Прозрачный бизнес» добавили новые функции по проверке контрагентов

Чтобы найти информацию о юридическом лице, достаточно ввести в раздел поиска на главной странице сервиса информацию об ИНН, ОГРН или наименование компании. При проверке ИП понадобится ИНН, ОГРНИП или ФИО предпринимателя.

Если в результатах поиска напротив указанной организации есть отметка «Участник ЭДО», то с ним можно вести электронный документооборот.

Также сервис «Прозрачный бизнес» поможет проверить контрагентов и покажет: