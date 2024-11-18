Объем онлайн-торговли в РФ за девять месяцев достиг 6,2 трлн рублей

Это на 43% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Причем большую часть продаж в сети генерируют регионы – их доля в общем объеме онлайн-продаж составляет 76%.

В общем объеме интернет-торговли на российские маркетплейсы и интернет-магазины приходится 97% продаж и всего 3% обеспечивают покупки за рубежом. Доля онлайн-сегмента в общем обороте розницы в стране составляет 15,4%. В непродовольственных продажах эта доля выше – 24,3%, в продовольственном сегменте – 5,4%. Россияне предпочитают покупать продукты питания в привычных магазинах, а не в сети.

В некоторых регионах доля онлайн-продаж значительно выше общероссийских. Это явный тренд ближайшего времени, т.к. маркетплейсы и другие площадки активно идут в регионы, развивают возможности доставки.

«Дальнейший рост интернет-торговли будет обеспечиваться за счет еще большего проникновения в регионы. Большинство городов-миллионников “завоеваны” всеми видами игроков, поэтому бизнес сконцентрировался на развитии региональной инфраструктуры», — сказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

На Чукотке на онлайн-канал приходится 38% от общей розницы, в Магаданской области — 24,4%, на Алтае — 23,3%. Больше 22% доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж в Карачаево-Черкессии, в Тыве, в Мурманской и Калужской областях. Динамика роста, также превышающая общероссийские показатели, отмечалась с января по сентябрь практически во всех федеральных округах, кроме Центрального.

Бизнес концентрируется на регионах, где развивает соответствующую инфраструктуру (ПВЗ, фулфилмент-центры, РЦ и дарксторы). Дальнейший рост сектора будет обеспечиваться большим проникновением в регионы.