Средняя пенсия работающих пенсионеров за год выросла на 10%

С января по сентябрь 2024 года средний размер пенсии работающих россиян увеличился на 10% и к октябрю составил 19,2 тыс. рублей.

Пенсия незанятых выросла только на 7,3%, с 21,8 тыс. до 23,4 тыс. рублей. Разница в выплатах составляет 4,2 тыс. рублей. В июле 2022 года разрыв был в 6 тыс. рублей, а минимальное значение зафиксировали в октябре 2021 года — всего 3 тыс. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Соцфонд.

Выплаты тех, кто работает на пенсии, растут быстрее чем у тех, кто отдыхает. Этому есть несколько причин: с каждым годом число пенсионных баллов растет, что увеличивает сумму поддержки, а также пенсионеры увольняются, получают перерасчет и потом восстанавливаются на работе, чтобы увеличить размер выплат.

В таком случае вся недополученная замороженная пенсия, накопленная с 2016 года, начисляется автоматически и составляет более 60%.

С февраля 2025 года власти возобновят индексацию пенсий работающих, которую приостановили в 2016 году. Перерасчет сделают автоматически с учетом пропущенных прибавок. Минимальное доначисление составит 1,3 тыс. рублей.

Минтруд в 2025 году планирует потратить на выплату страховых пенсий свыше 10,9 трлн рублей, из которых 106,4 млрд отправят на индексацию выплат тем, кто работает на пенсии.