Как работать с кассами без ошибок и проблем. Узнайте на бесплатном вебинаре!

Эксперты расскажут об особенностях работы с чеками и документами, которые должны вас насторожить, дадут рекомендации, как все поправить и грамотно вести бизнес.

Проблемы и неточности с чеками, кассами, ОФД грозят серьезными штрафами для бизнеса и головной болью для бухгалтерии. Как этого избежать? Расскажем на бесплатном вебинаре «Кассовая дисциплина – 2025. Как работать с ККТ и ОФД. Ошибки в чеках, выгрузка и сверка данных, полезные сервисы, законопроекты». Он состоится уже завтра в 11:00 мск!

Программа:

Нововведения и порядок применения ККТ, ОФД в 2025 году.

Фискальные документы. Ошибки в чеках и как их исправить.

Выгрузка и сверка отчетности, данных по кассовым операциям. Как правильно?

Маркировка, ЭДО и корректность передачи данных с касс в ЦРПТ.

Законодательные инициативы и правила. К чему готовиться пользователям касс?

Полезные сервисы по ОФД и ККТ для бухгалтера, предпринимателя, руководителя

Спикеры: Анна Нестерова — руководитель направления ОФД, Оксана Спиркина — эксперт-методолог, Платформа ОФД.

Ждем вас на вебинаре завтра в 11:00 мск!