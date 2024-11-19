Промышленные малые предприятия получили больше 309 млрд рублей

Компании получили 15 тысяч кредитов с господдержкой, эти средства они направят на покупку оборудования и расширение производства.

За девять месяцев 2024 года промышленные МСП привлекли более 309,4 млрд рублей по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Всего по программе выдали 15 тыс. кредитов с господдержкой, из них около 3,4 тыс. — на инвестиционные цели. Предприятия направили деньги на покупку современного оборудования и расширение производства. Почти 73% от общего объема финансовой поддержки приходится на малый и микробизнес. Об этом сказано на сайте Минэкономразвития.

Больше всего средств привлекли малые и средние компании из Москвы (40,3 млрд рублей), Московской области (25 млрд), Санкт-Петербурга (17,2 млрд).