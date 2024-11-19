В 2025 году будет новая декларация по налогу на имущество компаний

Если предприятие стоит на учете сразу в нескольких налоговых, то подать общую декларацию по имуществу можно в одну инспекцию.

Организации за налоговый период 2024 года должны подать декларацию по налогу на имущество по новой форме.

Если компания стоит на учете в нескольких налоговых органах по месту нахождения объектов имущества, то она вправе подать декларацию в любую ИНФС по своему выбору. Для этого появилось поле «код налогового органа, в который представляется декларация».

«Для заполнения декларации наряду со свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения предусматривается использование выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков», — сказано на сайте ФНС.

В декларации по имуществу во внутренних морских водах РФ, на континентальном шлейфе, в исключительной экономической зоне или за пределами страны, нужно указывать код налогового органа по месту нахождения российской компании или же по месту учета постоянного представительства иностранной организации.

Если декларацию сдает представитель компании по электронной доверенности, то в ней нужно указать GUID документа.

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