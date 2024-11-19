Кабмин выделил на развитие туристических кластеров 807 млн рублей

Финансирование получат пять регионов, на эти средства они построят всесезонные курорты, автомобильные дороги и реконструируют набережную.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 16 ноября 2024 г. № 3319-р, по которому несколько регионов получат дополнительное финансирование на строительство инженерных и транспортных объектов для туристических кластеров. На эти цели выделили больше 807 млн рублей.

Средства из федерального бюджета получат Республика Адыгея, Пермский, Приморский и Хабаровский края, а также Кемеровская область.

«Благодаря такому решению будут реализованы запланированные мероприятия в части инженерных сетей, повышения качества дорог как для путешественников, так и для местных жителей», — сказал Михаил Мишустин.

В Адыгее планируют построить объекты водоснабжения и водоотведения, в Пермском крае создадут всесезонный курорт «Губаха», сделают автомобильную дорогу. В Хабаровском крае завершат реконструкцию набережной, в Приморском крае подключат к водоснабжению спортивный комплекс с аквапарком, а в Кемеровской области проложат дорогу к курорту «Новый Шерегеш».