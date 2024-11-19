Правительство запретит майнинг в нескольких регионах

В период отопления жители регионов с дефицитом электроэнергии не смогут заниматься майнингом. Ограничения будут действовать до 2031 года.

Кабмин поручил Минэнерго и энергокомпаниям установить механизм контроля за потреблением электричества тех, кто занимается майнингом.

В регионах с дефицитом электроэнергии майнинг запретят в осенне-зимний отопительный период. Ограничения будут действовать в Иркутской области, в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Под запрет попадут отдельные части Бурятии и Забайкальского края. Об этом сказано на сайте правительства.

Запрет на майнинг будет действовать каждый год с 15 ноября по 15 марта, до 2031 года.

Недавно мы писали, что с 1 декабря 2024 года власти хотят полностью запретить майнинг криптовалют в новых регионах, в Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии—Алании, Ингушетии, Чечне и в Дагестане.