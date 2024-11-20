За 1 квартал 2025 года надо будет сдавать РСВ по новой форме

С 1 января 2025 года будет применяться новая РСВ. Скорректированы форма, формат и порядок заполнения расчета.

Изменили штрих-коды и ввели новые коды тарифа плательщика страховых взносов, категории застрахованного лица и коды периодов освобождения от уплаты страховых взносов.

Кроме того, раздел 3 дополнили графой 141, в которой нужно будет отражать выплаты по гражданско-правовому договору.

В раздел 1 добавили приложение, которое будут заполнять плательщики взносов с основным видом деятельности «Обрабатывающие производства». Для них действует пониженный тариф 7,6%.

Отчитаться по новой форме необходимо будет, начиная с расчета за 1 квартал 2025 года, напомнили в ФНС.

Правильно заполнять новые отчеты для ФНС и СФР научим на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С». Вы сможете без ошибок рассчитывать выплаты сотрудникам, экономить зарплатные налоги и проходить проверки ФНС легко. Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 82% за 3 500 рублей. Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум на полгода.