При передаче ОС в уставный капитал надо восстановить НДС

Восстановление ранее принятого к вычету НДС, в частности, при передаче ОС в уставный капитал, производится в размере суммы, пропорциональной остаточной стоимости без учета переоценки.

Восстановлению подлежит НДС, рассчитанный исходя из остаточной стоимости ОС, сформированной в бухучете, то есть, по нормам ФСБУ 6/2020.

Об этом сообщает Минфин в письме от 21.06.2024 № 03-07-11/57563.

При этом первоначальная стоимость ОС увеличивается на сумму капвложений, связанных с улучшением и восстановлением этого объекта.

Есть еще обесценение, которое уменьшает первоначальную стоимость ОС.

Итого остаточная стоимость = первоначальная стоимость – амортизация – обесценение + капвложения.

В целях восстановления сумм НДС, по ОС, по которым произведена единовременная корректировка их балансовой стоимости (перерасчет накопленной амортизации с учетом измененного срока полезного использования), их остаточную стоимость надо определять исходя из их первоначальной стоимости, уменьшенной на суммы накопленной амортизации и обесценения, и с учетом последующих капвложений, связанных с улучшением ОС, если проводились достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция.

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