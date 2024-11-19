Изменилась форма заявления на получении лицензии в сфере табачной продукции

В строку с адресом места ведения деятельности теперь можно добавить информацию о корпусе, строении, этаже и площади помещения.

Росалкогольтабакконтроль доработал интерактивные формы заявлений на получение лицензии по производству и обороту табачной продукции.

Изменения затронут и заявления о внесении изменений в государственный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий. Об этом сказано на сайте ведомства.

Теперь к адресу места ведения деятельности добавили поле «Дополнительное уточнение», где можно указать строение, корпус, литеру, подъезд, этаж, номер комнаты и площадь. Также нужно ввести кадастровый номер объекта недвижимости.

Обновленные интерактивные формы уже доступны на портале Госуслуги.