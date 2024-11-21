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Как открыть счет за рубежом в условиях санкций

Эксперты расскажут, как российскому бизнесу открыть корпоративный счет за границей и избежать ошибок при общении с иностранными банками.

Задумываетесь о корпоративном счете за границей? Хотите развивать бизнес в условиях санкций и открывать новые рынки? Вебинар юридической компании NSV Consulting даст вам практические инструменты и ответы на самые актуальные вопросы!

Эксперты расскажут, где и как открыть счет за рубежом, какие юрисдикции по-прежнему доступны для иностранного бизнеса с российскими корнями и как избежать распространенных ошибок. Откройте для себя и эффективные решения: узнайте о возможностях корпоративных счетов в Бразилии, Омане, Бахрейне и других странах, получите проверенные рекомендации для успешного старта.

На вебинаре вы узнаете:

  • Самые лояльные юрисдикции для открытия счетов для российского бизнеса: ОАЭ, Сербия, страны СНГ и другие.

  • Типичные ошибки предпринимателей и как избежать «подводных камней». Мы расскажем, каким банкиры видят идеального клиента, чтобы вы точно соответствовали их ожиданиям.

    Мы расскажем, каким банкиры видят идеального клиента, чтобы вы точно соответствовали их ожиданиям.

  • Выбор оптимального банка: как найти финансового партнера, который будет помогать вашему бизнесу расти, а не усложнять ваш путь.

Не упустите шанс получить конкурентное преимущество в международной среде. Этот вебинар – ваш ключ к успешному запуску зарубежного бизнеса!

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