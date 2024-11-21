Как открыть счет за рубежом в условиях санкций

Эксперты расскажут, как российскому бизнесу открыть корпоративный счет за границей и избежать ошибок при общении с иностранными банками.

Задумываетесь о корпоративном счете за границей? Хотите развивать бизнес в условиях санкций и открывать новые рынки? Вебинар юридической компании NSV Consulting даст вам практические инструменты и ответы на самые актуальные вопросы!

Эксперты расскажут, где и как открыть счет за рубежом, какие юрисдикции по-прежнему доступны для иностранного бизнеса с российскими корнями и как избежать распространенных ошибок. Откройте для себя и эффективные решения: узнайте о возможностях корпоративных счетов в Бразилии, Омане, Бахрейне и других странах, получите проверенные рекомендации для успешного старта.

На вебинаре вы узнаете:

Самые лояльные юрисдикции для открытия счетов для российского бизнеса: ОАЭ, Сербия, страны СНГ и другие.

Типичные ошибки предпринимателей и как избежать «подводных камней». Мы расскажем, каким банкиры видят идеального клиента, чтобы вы точно соответствовали их ожиданиям. Мы расскажем, каким банкиры видят идеального клиента, чтобы вы точно соответствовали их ожиданиям.

Выбор оптимального банка: как найти финансового партнера, который будет помогать вашему бизнесу расти, а не усложнять ваш путь.

Не упустите шанс получить конкурентное преимущество в международной среде. Этот вебинар – ваш ключ к успешному запуску зарубежного бизнеса!

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