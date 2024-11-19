В Суздале введут туристический налог

В 2025 году за проживание в отелях Суздаля нужно платить налог по ставке 1%.

С 1 января 2025 года в Суздале будут платить туристический налог в размере 1% от стоимости размещения в гостиницах и отелях. К 2029 году ставка вырастет до 5%.

Налог не нужно платить многодетным семьям, несовершеннолетним, а также сопровождающим инвалидов первой, второй групп и детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом пишут РИА Новости.

Туристический налог в 2025 году пополнит бюджет Суздаля на 24,6 млн рублей. Средства направят на благоустройство города.

Недавно мы писали, что туристический налог также установят в Казани, в Сочи, Омске и во Владивостоке.