В Казани установят туристический налог с 1 января 2025 года

За проживание в отелях и гостиницах Казани придется заплатить налог — минимум 100 рублей в сутки.

С 1 января 2025 года региональные власти хотят установить в Казани туристический налог. От стоимости проживания в отелях и гостиницах удержат 1%.

«Согласно федеральному законодательству, установлен минимальный размер налога — 100 рублей за сутки проживания. Проект решения Казанской городской думы "О туристическом налоге" будет вынесен для обсуждения на сессию Казанской городской думы», — сказали в пресс-службе мэрии Казани.

От налога будут освобождены туристы моложе 18 лет.

Также 23 октября 2024 года туристический налог официально ввели в Омске. С 1 января 2025 года новый налог появится и во Владивостоке.

Недавно мы писали, что туристический налог не смогут правильно рассчитывать, поскольку еще не готов единый реестр средств размещения.