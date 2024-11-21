До 25 ноября надо сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ и взносы

Туда войдут такие налоги:

НДФЛ за период с 1 по 22 ноября, код отчетного периода 34/02;

страховые взносы за октябрь, код отчетного периода 34/01.

Срок перечисления в бюджет указанных в уведомлении платежей – не позднее 28 ноября.

Уведомление, в котором указывается НДФЛ, удержанный с 23 по 30 ноября, необходимо будет сдать до 3 декабря. Код отчетного периода в нем будет 34/12. Уплатить указанную сумму необходимо не позднее 5 декабря.

Если сумма к начислению равна нулю, уведомление по ЕНП подавать не требуется, уточняет ФНС.

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