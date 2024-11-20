12,5 млн инвесторов допустили к сложным финансовым инструментам

Начинающим инвесторам сложнее всего ответить на вопросы о торговле с «плечом». Половина из тех, кто успешно прошел тестирование, справляются с заданиями с первого раза.

Неквалифицированные инвесторы могут получить доступ к работе со сложными финансовыми инструментами, если пройдут специальное тестирование. С заданиями успешно справились 12,5 млн человек.

Каждый квартал тест проходит примерно 1 млн инвесторов. Треть получает допуск к новым инструментами, из них половина справляется с вопросами с первого раза.

«Многие люди, не прошедшие тестирование, отказываются от приобретения сложных инструментов, начинают с более простых», — сказал глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута.

Сложнее всего инвесторам даются вопросы про использование «плеча», поскольку начинающие не до конца понимают особенности такой торговли.

Тестирование неквалифицированных инвесторов началось в октябре 2021 года. Знания о том, как работают финансовые инструменты, защищают от покупки продуктов с высоким уровнем риска и от неконтролируемых убытков.