ИП определяют стоимость ОС по ФСБУ 6/2020

Для целей сохранения права на УСН нужно соблюдать лимит стоимости ОС. В 2024 году он составляет 150 млн рублей. Это правило касается, в том числе, ИП.

При этом остаточную стоимость ОС считают по нормам бухучета. То есть, надо ориентироваться на ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Объект основных средств оценивают по первоначальной стоимости, которой считают общую сумму связанных с этим объектом капитальных вложений.

При безвозмездном получении основных средств в стоимость капвложений включите справедливую стоимость поступившего имущества на дату его принятия к учету (информационное сообщение Минфина от 03.11.2020 № ИС-учет-28).

В общую сумму капвложений также включают дополнительные затраты, связанные с безвозмездным получением ОС. Это могут быть, например:

затраты на доставку полученного имущества до места использования, его установку или монтаж;

суммы оценочных обязательств по демонтажу, утилизации ОС и восстановлению окружающей среды (так называемые ликвидационные обязательства);

стоимость пусконаладочных работ.

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