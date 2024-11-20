Иноагентов обяжут получать доходы на рублевые спецсчета

Использовать деньги на специальных счетах будет можно только после отмены статуса иноагента.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о специальных счетах для иностранных агентов. Они будут обязаны открыть рублевый спецсчет, на который будут приходить авторские отчисления. При этом пользоваться этими финансами разрешат только после того, как снимут статус иноагента.

«В случае неисполнения иностранным агентом обязанности по открытию специального счета его открывает лицо, перечисляющее соответствующие вознаграждения иностранному агенту», — сказано в пояснительной записке.

По решению суда со специального счета будет можно взыскать средства в пользу бюджетной системы.

Сейчас иностранными агентами признаны 491 человек. Большинство из них проживают за границей, но получают авторские гонорары в России.