Налоговая перестала возвращать «сомнительные» переплаты на ЕНС

Если суд решит, что положительное сальдо не относится к излишне уплаченному налогу, то компания не сможет вернуть деньги с ЕНС.

В арбитражных судах рассматривают иски, связанные с отказом налоговиков вернуть деньги с положительного сальдо единого налогового счета (ЕНС).

Это случается, когда налогоплательщик перечислял средства на ЕНС, но не с целью уплаты налогов и сборов. При этом направленная сумма в несколько раз превышает размер текущих и предстоящих обязательств предпринимателя. ФНС считает такие операции подозрительными и не разрешает выводить деньги со счета. Об этом пишут «Ведомости».

Например, арбитражный суд Свердловской области принял сторону налоговиков, которые отказались вернуть кооперативу «Механизатор» 920 тыс. рублей из 1,3 млн на ЕНС. Положительное сальдо в 27 раз превышало налоговую обязанность за 2023 год. ФНС заявила, что компания преднамеренно перевела деньги под видом обязательного платежа. Налогоплательщик объяснил, что у него не состоялась сделка, поэтому он решил перевести крупную сумму на ЕНС, чтобы спасти средства от мошенников.

Суд посчитал, что спорная сумма не относится к излишне уплаченному налогу, поскольку у компании не было намерения исполнить обязательства.

«Фактически расчетные счета кооператива использованы иными организациями для вывода денежных средств из оборота, контролируемого банками и налоговыми органами», — сказано в решении суда.

Если будет установлено, что налогоплательщик в своих целях злоупотребляет нормами о положительном сальдо, то это будет считаться основанием для отказа вернуть ему денежные средства. В спорных ситуациях придется доказать, что положительное сальдо ЕНС — это излишне уплаченный налог, тогда сумму вернут.

Узнайте, какие методы налоговой оптимизации не будут работать в 2025 году чтобы успеть перестроить свою работу. Приходите на вебинар «Какие способы оптимизации перестанут работать в 2025 году». Он состоится 28 ноября в 15:00 мск!

На вебинаре рассмотрим:

Переезд в льготный регион.

Экономия на НДС при УСН.

Дробление бизнеса.

Простые шаги, которые позволят немного сэкономить на налогах.

Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

Ждем вас на вебинаре 28 ноября в 15:00 мск!