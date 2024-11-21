Вышел ноябрьский мониторинг предприятий от ЦБ: это очевидный сигнал к повышению ключевой ставки

Ценовые ожидания бизнеса на ближайшие три месяца находятся на самом высоком уровне с 2022 года. Это явный проинфляционный фактор, которым будет руководствоваться ЦБ в решении по ключевой ставке в декабре.

Индикатор бизнес-климата от Банка России демонстрирует продолжение роста экономической активности в ноябре — на 5,5 п. после 5,3 п. в октябре.

Ожидания бизнеса в части спроса остаются оптимистичными – рост до 11,5 п. (+0,4 п.), в части производства несколько ослабевают – 11,7 п. (-0,2 п.).

Ценовые ожидания увеличились до 26,0 п. (+2,6 п.).

За два десятилетия ценовые ожидания были выше только два раза: во втором квартале 2008 года и в феврале-марте 2022 года.

Это данные мониторинга предприятий Банка России. Они показывают, что текущих условий денежно-кредитной политики недостаточно для охлаждения спроса и баланса с возможностями производства.