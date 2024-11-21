Вышел ноябрьский мониторинг предприятий от ЦБ: это очевидный сигнал к повышению ключевой ставки

Индикатор бизнес-климата от Банка России демонстрирует продолжение роста экономической активности в ноябре — на 5,5 п. после 5,3 п. в октябре.
Ожидания бизнеса в части спроса остаются оптимистичными – рост до 11,5 п. (+0,4 п.), в части производства несколько ослабевают – 11,7 п. (-0,2 п.).
Ценовые ожидания увеличились до 26,0 п. (+2,6 п.).
За два десятилетия ценовые ожидания были выше только два раза: во втором квартале 2008 года и в феврале-марте 2022 года.
Это данные мониторинга предприятий Банка России. Они показывают, что текущих условий денежно-кредитной политики недостаточно для охлаждения спроса и баланса с возможностями производства.
Комментарии2
Ах вот оно что.....Ожидания бизнеса разгоняют инфляцию и ставку - и только ЦБ мудро стремится балансировать спрос, заботясь о производстве....
Войдем в 2025 год с учетной ставкой ЦБ -25% !!!!