Официально: долги по зарплате в России снизились на 7,2%

В октябре Росстат отметил снижение объема задолженности по зарплате, а долги бюджетов регионов выросли.

Просроченная задолженность по заработной плате на 1 ноября 2024 года составила 379,4 млн рублей. Месяцем ранее она составляла 409 млн. Таким образом, за месяц задолженность сократилась на 29,6 млн рублей (-7,2%).

К уровню ноября прошлого года долги сократились на 80,5 млн рублей (-17,5%).

Из общей суммы задолженности на 1 ноября долги за 2024 год составляют 170,9 млн рублей (45,1%), долги 2023 года – 88,5 млн (23,3%), на 2022 год приходится сумма 120,0 млн рублей (31,6%).

Долги бюджетов регионов составили 19,6 млн рублей (рост за месяц на 0,9%).

Задолженность по зарплате из федерального и местных бюджетов на 1 ноября отсутствует.



Информация опубликована на сайте Росстата.