В 2024 году бюджет получит на 18,9% больше налогов

ФНС планирует до конца года собрать 55,6 трлн рублей, из этой суммы в бюджет уже поступило 46 трлн.

По итогам 2024 года общий объем налоговых поступлений в бюджет составит 55,6 трлн рублей. Это на 18,9% больше, чем в 2023 году.

«Мы планируем выйти на 55,6 триллиона рублей в целом по всему бюджету, по всей бюджетной системе, и естественно, выполнить все бюджетные ориентиры», — сказал глава ФНС Даниил Егоров.

С января по октябрь 2024 года консолидированный бюджет уже получил 46 трлн рублей, что на 8,1 трлн больше аналогичного периода в прошлом году.

Недавно мы писали, что в бюджетную систему поступило свыше 76 млрд рублей из ЛНР, из них 15,8 млрд приходится на НДФЛ.