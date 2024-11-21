Госдума приняла закон о бюджете

Дефицит федерального бюджета в 2025 году составит 1,173 трлн рублей. Власти потратят 41,469 трлн, из них 6,9 трлн направят на социальную политику.

Госдума в окончательном чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы.

Согласно прогнозу, в 2025 году доходы составят 40,296 трлн рублей, в 2026 году — 41,84 трлн, а в 2027 году — 43,154. Власти потратят в 2025 году 41,469 трлн, в 2026 году — 44,022 трлн и 45,915 трлн в 2027 году.

Дефицит федерального бюджета в 2025 году будет на уровне 1,173 трлн рублей, в 2026 году — 2,181 трлн, в 2027 году — 2,761 трлн.

На социальную политику в 2025 году в бюджете заложили 6,9 трлн рублей, куда войдут: индексация пенсий и социальных пособий, поддержка семей с детьми, гарантии военнослужащим и их родственникам.

6,1 трлн рублей направят на достижение технологического суверенитета страны.

63 региона каждый год будут получать по 1,1 трлн рублей: эта дотация позволит до 2,7 раза сократить разрыв с обеспеченными субъектами. Между ними распределят 253 межбюджетных трансферта с общим объемом 3,4 трлн рублей.

«Одновременно с принятием бюджета в третьем чтении мы приняли постановление, в котором обозначили Правительству, куда, на наш взгляд, должны быть в первую очередь направлены поступившие в бюджет дополнительные доходы: на обновление городского электротранспорта, на комплексное развитие сельских территорий, на ремонт дорог, на различные социальные вопросы и многие другие задачи, решения которых ждут от нас граждане», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

ВВП в 2025 году прогнозируется в объеме 214,575 трлн рублей, в 2026 году — 230,568 трлн, в 2027 году — 248,313 трлн.